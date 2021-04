Recep Tayyip Erdogan: nuovo lockdown in Turchia (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Turchia di Recep Tayyip Erdogan comincerà un nuovo periodo di chiusure. Il lockdown deciso dal Presidente turco inizierà da giovedì 29 aprile e durerà fino a lunedì 17 maggio. Lo stop indetto dal Capo dello Stato ha l’obiettivo di far decrescere il numero dei contagi che comunque negli ultimi giorni sono diminuiti. Turchia espelle Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ladicomincerà unperiodo di chiusure. Ildeciso dal Presidente turco inizierà da giovedì 29 aprile e durerà fino a lunedì 17 maggio. Lo stop indetto dal Capo dello Stato ha l’obiettivo di far decrescere il numero dei contagi che comunque negli ultimi giorni sono diminuiti.espelle

Advertising

Michele00410624 : Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che Ankara potrebbe chiudere 2 basi militari in Tur… - OlderGf : La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen lunedì ha accusato apertamente il sessismo per il suo… - GiovanniCalcara : “Se parli di genocidio, devi guardarti allo specchio. Non ho nemmeno bisogno di menzionare i nativi americani. '… - enricoparenti2 : 'Di fronte al delirio di onnipotenza del presidente turco Tayyip Recep Erdogan, Joe Biden ha posto un altolà'. Ecco… - ElifSafakSezer : RT @PinarAkarturk: Il ministro Akar, che ha anche tenuto un incontro con i comandanti dell'Unione tramite teleconferenza video, ha condivis… -