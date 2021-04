Nuove fiction di Canale5, sul set Vanessa Incontrada, Loretta Goggi, Giuseppe Zeno (e non solo) (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tre Nuove produzioni in partenza per la fiction Mediaset. Canale5 prova di nuovo a ripartire con un settore che continua a fare acqua da tutti i pori. Il successo e il seguito ottenuto dalle fiction Ares sono ormai un vero e proprio miraggio ma adesso Mediaset ha deciso di mettere le mani al portafogli riportando alcuni volti noti e amati dal pubblico. Da Vanessa Incontrada a Giuseppe Zeno, da Loretta Goggi a Simona Cavallari, questi sono solo alcuni dei nomi che vedremo nella prossima stagione televisiva. Location inedite, nuovi personaggi, grandi ritorni e importanti debutti nei set in lavorazione che, prossimamente, andranno ad arricchire la programmazione di Canale 5. Proprio in questi giorni ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Treproduzioni in partenza per laMediaset.prova di nuovo a ripartire con un settore che continua a fare acqua da tutti i pori. Il successo e il seguito ottenuto dalleAres sono ormai un vero e proprio miraggio ma adesso Mediaset ha deciso di mettere le mani al portafogli riportando alcuni volti noti e amati dal pubblico. Da, daa Simona Cavallari, questi sonoalcuni dei nomi che vedremo nella prossima stagione televisiva. Location inedite, nuovi personaggi, grandi ritorni e importanti debutti nei set in lavorazione che, prossimamente, andranno ad arricchire la programmazione di Canale 5. Proprio in questi giorni ...

Advertising

GmFabrizio : RT @tvblogit: Fosca Innocenti, Storia di una famiglia perbene e Più forti del destino: tre nuove fiction in produzione per Canale 5 https:/… - laPeanutsbutter : Seguite questo account per nuove Fan fiction o tweet haters contro Tommaso AHAHAHAHAHAHA - SerieTvserie : Fosca Innocenti, Storia di una famiglia perbene e Più forti del destino: tre nuove fiction in produzione per Canale… - tvblogit : Fosca Innocenti, Storia di una famiglia perbene e Più forti del destino: tre nuove fiction in produzione per Canale… - VoceSpettacolo : FICTION MEDIASET: TRE NUOVE PRODUZIONI IN PARTENZA -