Madé | Applausi per Benno Da lui nessun pentimento

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “Per mio fratello è un sollievo che una delle sue menzogne per una volta è vera”. Lo dice la sorella diNeumair, Madè, commentando in una lettera le parole che il giovane personal trainer,, in carcere per l’omicidio dei genitori, aveva pronunciato dopo il ritrovamento del corpo del padre. “Da lui non c’è stato alcune troppe parole inventate.”, ha proseguito la ragazza, “non si è mai preparati a capire un omicidio”, ha continuato Made’, chiedendosi come “si può essere uccisi da un figlio?”. Proprio ieri, nell’Adige, è stato rinvenuto il corpo di suo padre Peter, con “la pelle rosicchiata da più di 100 giorni di tempesta. Potremo avere la possibilità di unrito, un posto sul quale piangere, iniziare a sentire un poco di quella spiritualità andata perduta sotto alle macerie della violenza, ...