M5S | Bersani | ' Conte? Non si fa cambiamento senza sofferenza e qualche strappo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "deve fare un po' come Hulk, strapparsi la giacca? Non si fa unsulla giacca. Ildeve essere serio". Lo dice Pier Luigia L'Aria che Tira su La7. "Sul posizionamentoe gran parte dei 5 Stelle dicono ok al campo progressista. Sull'identità quella di M5S è sempre stata di un radicalismo civico e ambientale che non è sovrapponibile alla sinistra ma che può sinergica".