Ladri in fuga dopo furto: dal ponteggio saltano nel cortile del commissariato di polizia

Milano - La scelta della via di fuga non è stata delle più furbe. Per questo, i tre topi d'appartamento sono finiti in trappola da soli e arrestati dai carabinieri. I malviventi, usufruendo di un'impalcatura, si sono arrampicati fino all'attico di un palazzo e hanno svaligiato l'appartamento. Poi, per scappare, sono saltati dal ponteggio nel cortile del commissariato di polizia Sempione.

Ladri in fuga dopo furto: dal ponteggio saltano nel cortile del commissariato di polizia

I tre sono stati arrestati dai carabinieri, chiamati da un passante che li aveva visti arrampicarsi, e che hanno circondato l'edificio.

Milano, l'assurda fuga dei tre ladri: dal ponteggio saltano nel cortile della polizia

I ventenni, specializzati in furti acrobatici, si sono arrampicati sulle impalcature e hanno svaligiato l'attico di un palazzo, poi per scappare sono finiti nella proprietà del commissariato Sempione.

I tre sono stati arrestati dai carabinieri, chiamati da un passante che li aveva visti arrampicarsi, e che hanno circondato l'edificio ...I ventenni, specializzati in furti acrobatici, si sono arrampicati sulle impalcature e hanno svaligiato l’attico di un palazzo, poi per scappare sono finiti nella proprietà del commissariato Sempione.