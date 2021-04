La Formula 1 e quella “Z” che va a fondo (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’aerodinamica è la padrona del gioco in Formula 1, e per farla funzionare bisogna andare…a fondo! Tra le chiavi di volta per primeggiare nel 2021, il fondo piatto è forse la più importante, in quanto oggetto di un importante cambio regolamentare. Queste modifiche hanno comportato una notevole perdita di carico, che i team hanno cercato di recuperare (in parte) con soluzioni originali. E da qui che nasce la storia della “Z”, diventata la via più percorsa per la ricerca del carico perduto. A Imola, l’hanno adottata quasi tutte le squadre, con Ferrari e Williams che sono entrate nel club proprio nel corso del GP dell’Emilia Romagna. In questo articolo, cerchiamo di spiegare il significato della “Z”, ed il motivo per cui è diventata una lettera magica. Gp Emilia-Romagna: Verstappen si prende la vittoria Cos’è la “Z” sul ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’aerodinamica è la padrona del gioco in1, e per farla funzionare bisogna andare…a! Tra le chiavi di volta per primeggiare nel 2021, ilpiatto è forse la più importante, in quanto oggetto di un importante cambio regolamentare. Queste modifiche hanno comportato una notevole perdita di carico, che i team hanno cercato di recuperare (in parte) con soluzioni originali. E da qui che nasce la storia della “Z”, diventata la via più percorsa per la ricerca del carico perduto. A Imola, l’hanno adottata quasi tutte le squadre, con Ferrari e Williams che sono entrate nel club proprio nel corso del GP dell’Emilia Romagna. In questo articolo, cerchiamo di spiegare il significato della “Z”, ed il motivo per cui è diventata una lettera magica. Gp Emilia-Romagna: Verstappen si prende la vittoria Cos’è la “Z” sul ...

