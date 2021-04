Jabra Panacast 50 e Panacast 20 | in arrivo due nuovi device per le videoconferenze con supporto AI

(Di mercoledì 28 aprile 2021)ha annunciato ieri l’sul mercato di due nuove soluzioni della sua linea, andando ad ampliare la sua offerta di prodotti per le20La20 è una webcam dotata di un sensore da 13MP capace di generare un flusso video in 4K con HDR, che promette di offrire sempre la migliore qualità dell’immagine possibile grazie aldell’intelligenza artificiale dato dal processore Edge IA a bordo, capace di analizzare sia l’ambiente circostante e l’illuminazione, oltre a mantenere l’utilizzatore sempre al centro dell’inquadratura se necessario, senza bisogno di elaborazioni tramite software installati sul PC o in cloud. Sarà disponibile sul mercato da ...

Advertising

GamingToday4 : Jabra PanaCast: 2 modelli di videocamere intelligenti - bitcityit : Jabra lancia PanaCast 50 e PanaCast 20, la linea di videocamere intelligenti: La barra videoJabra PanaCast 50 e la… - MaurizioMurgia : Jabra annuncia la nuova linea di videocamere professionali PanaCast, destinata a reinventare il video, l’audio e l’… - evyna : Jabra lancia la linea di videocamere intelligenti, PanaCast, cambiano le riunioni di lavoro - ComputerworldIT : Questa mattina @JabraItalia ha presentato la nuova linea di videocamere professionali intelligenti: #PanaCast50 per… -

Ultime Notizie dalla rete : Jabra Panacast

Fanno parte della nuova gamma:50 , progettata per essere la prima barra video intelligente per la nuova normalità, e20 , un'innovativa videocamera personale smart. ...50 può assumere efficacemente il ruolo di "regista" delle riunioni , regolando in modo intelligente il flusso video per seguire l'azione nella riunione. La funzione Virtual Director ...Jabra ha annunciato ieri l’arrivo sul mercato di due nuove soluzioni della sua linea PanaCast, andando ad ampliare la sua offerta di prodotti per le videoconferenze. La PanaCast 20 è una webcam dotata ...Jabra ieri ha annunciato la sua nuova linea di videocamere intelligenti, destinate a rivoluzionare quello che ora è la "nuova normalità" lavorativa: ecco a te le Jabra PanaCast 50, ovvero la ...