“Io, reduce dalla battaglia per un respiro in più, ringrazio medici e infermieri”. La testimonianza di un paziente guarito dal Covid (Di mercoledì 28 aprile 2021) Provo ad entrare in punta di piedi nelle stanze del dolore. Stanze fin troppo famigliari per ognuno di noi di questi tempi. Lo faccio reduce da sedici giorni di inferno, incertezze, silenzi e paura. Non sono stato il caso peggiore entrato nel reparto infettivi dell’Ospedale Moscati di Statte, prima e dopo di me c’è chi ha combattuto battaglie durissime e ha vinto, ma c’è anche chi nonostante tutto ha perso. Accanto ad ognuno di noi, accanto ad ognuno di loro, c’è e ci sarà sempre però un esercito di “invisibili” che troppo frettolosamente abbiamo declassato dalla figura di “eroi” a quella di “colpevoli”. Così nel ginepraio di polemiche, a volte del tutto inadeguate, a volte strumentali, ci si dimentica che dietro a quei volti e a quei corpi bardati di tutto punto, dalla testa ai piedi, di turno ventiquattro ore su ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 28 aprile 2021) Provo ad entrare in punta di piedi nelle stanze del dolore. Stanze fin troppo famigliari per ognuno di noi di questi tempi. Lo faccioda sedici giorni di inferno, incertezze, silenzi e paura. Non sono stato il caso peggiore entrato nel reparto infettivi dell’Ospedale Moscati di Statte, prima e dopo di me c’è chi ha combattuto battaglie durissime e ha vinto, ma c’è anche chi nonostante tutto ha perso. Accanto ad ognuno di noi, accanto ad ognuno di loro, c’è e ci sarà sempre però un esercito di “invisibili” che troppo frettolosamente abbiamo declassatofigura di “eroi” a quella di “colpevoli”. Così nel ginepraio di polemiche, a volte del tutto inadeguate, a volte strumentali, ci si dimentica che dietro a quei volti e a quei corpi bardati di tutto punto,testa ai piedi, di turno ventiquattro ore su ...

elenaricci1491 : 'Provo ad entrare in punta di piedi nelle stanze del dolore. Stanze fin troppo famigliari per ognuno di noi di ques… - TarantiniTime : 'Provo ad entrare in punta di piedi nelle stanze del dolore. Stanze fin troppo famigliari per ognuno di noi di ques… - valerio_gulino : @Bea_Mary84 A Dicembre la Juve reduce da 9 scudetti di fila è uscita dalla lotta scudetto. Nessuno sarebbe sopravvi… - davidemaggio : Santoro torna in tv dalla Gruber: «Non mi sento un reduce. In Rai ora fanno l'1% senza porsi il problema» - AKASoleSurvivor : Io che mi infilo sotto le coperte dopo aver passato 8 ore a lavoro reduce dalla diretta degli #Oscars -