Ilary Blasi fa 40 anni | il commovente messaggio di auguri di Francesco Totti

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Oggicompie 40e non potevano mancare gli‘social’ di. Un post molto romantico che ha riscosso migliaia di like e commenti. L’ex capitano della Roma ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia della moglie con l’auspicio, d’ora in poi, di «aggiungere i mattoni» alla casa metaforica che stanno costruendo insieme. I due sono legati da 20e hanno tre figli. Rappresentano per tutti un esempio di coppia affiatata., gliper i 40di«La metà deglili abbiamo passati insieme.. ora sei arrivata a 40 … abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci ...

ModaCorriere : Ilary Blasi compie 40 anni. La dedica d'amore di Francesco Totti: «Ci aspetta ancora tanta vita insieme» - MianiGiorgia : RT @oocisola: Ilary Blasi commentando Awed: “manco mi nonna!” #isola - yolman__ : @hiudetemilaudio no vabbè la tua ilary blasi era - Corriere : Ilary Blasi compie 40 anni. La dedica di Totti: «Ci aspetta ancora tanta vita insieme» - ilCasalani : Amami come Francesco Totti ama Ilary Blasi -

