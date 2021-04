I Reali di Monaco fanno rivivere il mito della Principessa Grace (Di mercoledì 28 aprile 2021) Bellezza, fascino, glamour e una vita da favola, conclusasi con una tragica fine. L’icona di stile, la Principessa Grace di Monaco, rivive in questi giorni online. Il sito web e il profilo Instagram di Grace Influential, sviluppati in collaborazione con la Famiglia Reale di Monaco, riuniscono affermati luminari ed esponenti della nuova generazione, condividendo lo stile della Principessa, il suo spirito umanitario, la sua passione per l’emancipazione, i diritti, la filantropia. Brisa Carleton, CEO della Fondazione e dell’iniziativa, spera che la nuova piattaforma possa agire come nodo centrale per dar voce e risalto ad altri eventi internazionali dedicati alla Principessa ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 28 aprile 2021) Bellezza, fascino, glamour e una vita da favola, conclusasi con una tragica fine. L’icona di stile, ladi, rivive in questi giorni online. Il sito web e il profilo Instagram diInfluential, sviluppati in collaborazione con la Famiglia Reale di, riuniscono affermati luminari ed esponentinuova generazione, condividendo lo stile, il suo spirito umanitario, la sua passione per l’emancipazione, i diritti, la filantropia. Brisa Carleton, CEOFondazione e dell’iniziativa, spera che la nuova piattaforma possa agire come nodo centrale per dar voce e risalto ad altri eventi internazionali dedicati alla...

