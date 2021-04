Grillo: si aggravano accuse per alcuni indagati, tempi più lunghi per l'inchiesta per stupro (2) (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) - Intanto, emergono nuovi, agghiaccianti, particolari dalle carte della Procura di tempio Pausania, che coordina l'inchiesta a carico di Ciro Grillo. Negli atti, come apprende l'Adnkronos, gli inquirenti parlano anche di "schiaffi sulla schiena e sulle natiche" di S.J., la ragazza che poi ha raccontato tutto ai magistrati, al suo ritorno dalla Sardegna, una settimana dopo il presunto stupro di gruppo. La giovane si è presentata alla clinica Mangiagalli di Milano per farsi visitare e poi sporgere denuncia nei confronti dei quattro genovesi. Nonostante l'indagine sia stata chiusa più di cinque mesi fa, gli ultimi interrogatori hanno fatto riaprire il fascicolo. Perché alla luce degli ultimi racconti i giovani interrogati hanno dato ulteriori spiegazioni su alcuni fatti ma anche su alcune ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) - Intanto, emergono nuovi, agghiaccianti, particolari dalle carte della Procura dio Pausania, che coordina l'a carico di Ciro. Negli atti, come apprende l'Adnkronos, gli inquirenti parlano anche di "schiaffi sulla schiena e sulle natiche" di S.J., la ragazza che poi ha raccontato tutto ai magistrati, al suo ritorno dalla Sardegna, una settimana dopo il presuntodi gruppo. La giovane si è presentata alla clinica Mangiagalli di Milano per farsi visitare e poi sporgere denuncia nei confronti dei quattro genovesi. Nonostante l'indagine sia stata chiusa più di cinque mesi fa, gli ultimi interrogatori hanno fatto riaprire il fascicolo. Perché alla luce degli ultimi racconti i giovani interrogati hanno dato ulteriori spiegazioni sufatti ma anche su alcune ...

