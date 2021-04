Gli anziani legati a letti e sedie con le cinghie in troppe Rsa

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La denuncia del difensore civico Augusto Fierro, durante la sua relazione annuale tenutasi ieri in Consiglio regionale in Piemonte: 'Le motivazioni della contenzione risultano essere la prevenzione ...

La denuncia del difensore civico Augusto Fierro, durante la sua relazione annuale tenutasi ieri in Consiglio regionale in Piemonte: 'Le motivazioni della contenzione risultano essere la prevenzione ...L'appello a Draghi, Orlando e Speranza I dati su età e profili di fragilità delle persone decedute a causa del Covid - 19 indicano che i più colpiti dall'emergenza sanitari sononon ...I clown tornano ad animare le giornate degli anziani ospiti della residenza San Giorgio. Per ora si tratta di un intrattenimento a distanza, ma con la speranza di poter presto tornare alla normalità.L’Asp di Cosenza e l’Istituto d’Istruzione superiore di Cariati hanno concordato di somministrare il vaccino a una sessantina di ragazzi ...