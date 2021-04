**Francia: Castex, 'condanno con grande fermezza appello ex generali'** (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Non posso che condannare con la più grande fermezza questa iniziativa che è contraria ai nostri principi repubblicani e al dovere dell'esercito. Questi generali rappresentano lo stessi". Ad affermarlo è il primo ministro francese, Jean Castex al termine del Consiglio dei ministri francesi in merito all'appello degli ex generali in pensione che hanno firmato una lettera sul settimanale di destra transalpino 'Valeur Actuelles' in cui giudicano in modo severo l'azione del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Non posso che condannare con la piùquesta iniziativa che è contraria ai nostri principi repubblicani e al dovere dell'esercito. Questirappresentano lo stessi". Ad affermarlo è il primo ministro francese, Jeanal termine del Consiglio dei ministri francesi in merito all'degli exin pensione che hanno firmato una lettera sul settimanale di destra transalpino 'Valeur Actuelles' in cui giudicano in modo severo l'azione del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

Advertising

SkyTG24 : In #Francia il #coprifuoco resta alle 19 'fino a nuovo ordine'. Lo ha confermato il premier francese Jean Castex in… - RobTallei : Il premier Castex annuncia che in Francia al momento resterà il coprifuoco alle 19. - TV7Benevento : **Francia: Castex, 'condanno con grande fermezza appello ex generali'**... - pietromancini52 : Esulta anche Letta. Ma, in Francia, l’ex premier non incontrò ministri Giustizia governi di Castex e di Philippe pe… - zazoomblog : Francia: Castex ci doteremo di tutti i mezzi per lottare contro terrorismo islamico - #Francia: #Castex #doteremo… -