È morto Michael Collins | astronauta dell’Apollo 11 Andò sulla Luna ma non ci mise piede

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Èa 90 anni, l’‘meno famoso’11:ma non cimai. È11 che nel 1969 prese parte alla missione che avrebbe portato l’uomo. Purtroppo si tratta dell’meno famoso della missione in quanto, a differenza dei suoi compagni di avventura, Armstrong e Aldrin, lui non. Resto in orbita in solitaria, in attesa del ritorno degli altri due astronauti. Fonte foto: ...