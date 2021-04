Destruction AllStars | Season One “Hotshots” | una data d’avvio per le stagioni su PS5 – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 28 aprile 2021)inizia la sua fase dellecon laOne “”, che ha unadi avvio su PS5, con varie novità..si prepara a dare il via alla sua prima stagione con laOne:, che partirà il 5 maggio 2021 su PS5, con l’arrivo di nuovi contenuti per il particolare racing game arcade esclusivo per laSony. Lucid Games porterà dunque diverse nuove caratteristiche e contenuti al gioco a partire dal 5 maggio, incluso un nuovo personaggio giocabile chiamato Alba, la sua nuova auto Claymore e vari altri elementi di gameplay. Alba … Notizie giochi PlayStation 5Read More L'articolo: ...

George Rule , community manager di Lucid Games parla, attraverso il PlayStation Blog , della stagione 1 di, "Hotshots" , in arrivo sul titolo in esclusiva PlayStation 5. La stagione porterà diverse novità nel gioco, un nuovo personaggio, Alba , e un pass. Ma arriverà anche la modalità ......qui per acquistare Deathloop Deluxe Edition su GameStop Demon's Souls " Clicca qui per acquistare Demon's Souls su Amazon " Clicca qui per acquistare Demon's Souls su GameStop"...Destruction AllStars inizia la sua fase delle stagioni con la Season One "Hotshots", che ha una data di avvio su PS5, con varie novità.. Destruction AllStars si prepara a dare il via alla sua prima ...In questa guida vedremo come poter ottenere monete Allstars e punti distruzione per sbloccare i cosmetici presenti in Destuction Allstars.