Ddl Zan al Senato, Sassi Mazzini (FdI): “Non risponde a nessuna urgenza del paese” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn una nota alla stampa Claudine Sassi Mazzini, Responsabile provinciale per FdI Sannio del Dipartimento Pari opportunità Famiglia e Valori non negoziabili: “Apprendo, da un lancio dell’Ansa di oggi, che il Ddl è stato calendarizzato al Senato per la discussione. Questo Governo, che dovrebbe avere come scopo il portare fuori dalla crisi dovuta alla pandemia mostra invece come la sinistra pretende continuare sulla stessa linea politica del Conte due. Incardinare la discussione del DDL Zan, argomento altamente divisivo e ideologico, dimostra tutta la mancanza di volontà di cooperazione e di dialogo con tutti i partiti diversi da PD e M5S siano essi alla maggioranza o all’opposizione. Spero ora che i partiti contrari a questa creazione di categorie di “cittadini protetti” siano uniti nel rigettare questo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn una nota alla stampa Claudine, Responsabile provinciale per FdI Sannio del Dipartimento Pari opportunità Famiglia e Valori non negoziabili: “Apprendo, da un lancio dell’Ansa di oggi, che il Ddl è stato calendarizzato alper la discussione. Questo Governo, che dovrebbe avere come scopo il portare fuori dalla crisi dovuta alla pandemia mostra invece come la sinistra pretende continuare sulla stessa linea politica del Conte due. Incardinare la discussione del DDL Zan, argomento altamente divisivo e ideologico, dimostra tutta la mancanza di volontà di cooperazione e di dialogo con tutti i partiti diversi da PD e M5S siano essi alla maggioranza o all’opposizione. Spero ora che i partiti contrari a questa creazione di categorie di “cittadini protetti” siano uniti nel rigettare questo ...

Advertising

Fedez : La cosa interessante è questa: quando loro raccolgono 99mila firme è una grande vittoria, quando dall’altra parte c… - fanpage : Il ddl Zan è stato calendarizzato in Senato: si sblocca la legge contro l’omofobia - MediasetTgcom24 : Ddl Zan, la Cei: serve dialogo, sentire anche la voce dei cattolici #ddlzan - MariMario1 : RT @Franciscovota: Col ddl Zan un'opinione è LEGGE e le altre opinioni sono REATI. #noddlZan #DDLZAN assolutamente no ! - martisthoughts : @itsTrashItaly Ma chi ha detto che sta fallendo?? Ha detto che salvini per 100.000 ha fatto acclamazioni e invece l… -