Corsport: l’unico rimpianto di Gattuso è non aver giocato Juve-Napoli ad ottobre (Di mercoledì 28 aprile 2021) l’unico rimpianto di Gattuso è la mancata partenza per Torino del 4 ottobre scorso, scrive il Corriere dello Sport. Il tecnico avrebbe voluto affrontare la Juventus, era convinto di poterla battere. Non è comunque questo che lo allontanerà da Napoli, a fine stagione. L’addio è scontato, ma dipende più dalle critiche che ha ricevuto e dagli attacchi per la sua malattia. “Può sorvolare sull’unico rimpianto coltivato fin qui e riferito al mancato svolgimento di Juventus-Napoli del 4 ottobre 2020: è sempre convinto che avrebbe avuto qualche punto in più se fosse partito quel sabato pomeriggio. Ma è il resto che conta. Se lo feriscono sul piano umano oltre che su quello professionale, non è disposto a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 aprile 2021)diè la mancata partenza per Torino del 4scorso, scrive il Corriere dello Sport. Il tecnico avrebbe voluto affrontare lantus, era convinto di poterla battere. Non è comunque questo che lo allontanerà da, a fine stagione. L’addio è scontato, ma dipende più dalle critiche che ha ricevuto e dagli attacchi per la sua malattia. “Può sorvolare sulcoltivato fin qui e riferito al mancato svolgimento dintus-del 42020: è sempre convinto che avrebbe avuto qualche punto in più se fosse partito quel sabato pomeriggio. Ma è il resto che conta. Se lo feriscono sul piano umano oltre che su quello professionale, non è disposto a ...

Advertising

napolista : Corsport: l’unico rimpianto di #Gattuso è non aver giocato #JuveNapoli ad ottobre Il tecnico resta convinto che avr… - Sz73519729 : @pisto_gol @CorSport Era in riferimento all’annata, e quell’anno allegri sfiorò il triplete mentre guardiola fece l… - steROSSONER : RT @auro_milan: Un’analisi seria e piena di informazioni inedite sui conti dell’Inter, fatta da un internazionale. L’unico in italia che ha… - GraziaMarocco : RT @auro_milan: Un’analisi seria e piena di informazioni inedite sui conti dell’Inter, fatta da un internazionale. L’unico in italia che ha… - 1899ViaBerchet : RT @auro_milan: Un’analisi seria e piena di informazioni inedite sui conti dell’Inter, fatta da un internazionale. L’unico in italia che ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport l’unico Sarri-Roma, quel feeling nato passo dopo passo Corriere dello Sport.it