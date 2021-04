Coronavirus: in Italia numeri dell'epidemia in discesa (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sempre alto il numero dei morti, 373, cala la curva dei contagi e l'indice di positività al 3,4%. La spinta della campagna vaccinale, il più importante lotto mai arrivato: 2milioni e 200mila dosi ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sempre alto il numero dei morti, 373, cala la curva dei contagi e l'indice di positività al 3,4%. La spintaa campagna vaccinale, il più importante lotto mai arrivato: 2milioni e 200mila dosi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 8.444 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero d… - sole24ore : Tracce di #Covid su #Pos e carrelli: in #Italia i controlli dei #Nas portano alla chiusura di 12 supermercati. Ecco… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: Sono 13.817 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 322 le vittime, secon… - 12qbert : RT @CesareSacchetti: A ottobre 2019, Conte visita l'azienda cinese che produrrà i tamponi Covid. A novembre 2019, l'ambasciatore cinese con… - Giulia08390249 : RT @CesareSacchetti: A ottobre 2019, Conte visita l'azienda cinese che produrrà i tamponi Covid. A novembre 2019, l'ambasciatore cinese con… -