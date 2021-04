Come trasformare la tua casa in una “smart home” ad un prezzo super conveniente (Di mercoledì 28 aprile 2021) Avere una casa “smart” oggi non è più un sogno inarrivabile: grazie alle nuove tecnologie, che ci semplificano la vita, possiamo interagire con i nostri elettrodomestici da qualsiasi punto della casa ci troviamo, ottenendo maggiore comodità per noi, un miglioramento delle prestazioni dei nostri accessori e risparmio energetico, che non guasta mai. Cosa vuol dire avere una casa domotica o smart home Sempre più spesso sentiamo utilizzare questo termine: ma cosa significa esattamente? Avere una casa domotica significa impiegare delle tecnologie e dei dispositivi per interagire, anche a distanza, con gli impianti della casa: accendere e spegnere delle luci, controllare delle telecamere o gestire la temperatura, per esempio. Questo ci permette di aumentare ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 aprile 2021) Avere una” oggi non è più un sogno inarrivabile: grazie alle nuove tecnologie, che ci semplificano la vita, possiamo interagire con i nostri elettrodomestici da qualsiasi punto dellaci troviamo, ottenendo maggiore comodità per noi, un miglioramento delle prestazioni dei nostri accessori e risparmio energetico, che non guasta mai. Cosa vuol dire avere unadomotica oSempre più spesso sentiamo utilizzare questo termine: ma cosa significa esattamente? Avere unadomotica significa impiegare delle tecnologie e dei dispositivi per interagire, anche a distanza, con gli impianti della: accendere e spegnere delle luci, controllare delle telecamere o gestire la temperatura, per esempio. Questo ci permette di aumentare ...

