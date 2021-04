Binance lancerà a giugno il suo mercato NFT (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’exchange di criptovalute Binance sale sul treno NFT lanciando una piattaforma che consente alla gente di visualizzare e vendere i propri contenuti digitali Binance, uno dei principali exchange di criptovalute a livello globale, sta lanciando per il mese di giugno la sua piattaforma di token non fungibili (NFT). Negli ultimi mesi gli NFT hanno acquisito un’enorme popolarità nel mondo delle arti e dei contenuti digitali. Binance sta cercando di sfruttare la sua popolarità per diventare un attore chiave all’interno di tale mercato. Proprio ieri, tramite un post nel suo blog, l’exchange ha dichiarato, “A giugno, Binance lancerà il Binance NFT, il marketplace e la piattaforma di trading NFT leader a livello mondiale. Il nuovo marketplace ... Leggi su coinlist.me (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’exchange di criptovalutesale sul treno NFT lanciando una piattaforma che consente alla gente di visualizzare e vendere i propri contenuti digitali, uno dei principali exchange di criptovalute a livello globale, sta lanciando per il mese dila sua piattaforma di token non fungibili (NFT). Negli ultimi mesi gli NFT hanno acquisito un’enorme popolarità nel mondo delle arti e dei contenuti digitali.sta cercando di sfruttare la sua popolarità per diventare un attore chiave all’interno di tale. Proprio ieri, tramite un post nel suo blog, l’exchange ha dichiarato, “AilNFT, il marketplace e la piattaforma di trading NFT leader a livello mondiale. Il nuovo marketplace ...

