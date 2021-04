Ambulanti | Uiltucs | Raggi combatta abusivi | ci sta togliendo dignità

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Stiamo frequentando le aule del tribunale perche’ abbiamo presentato ricorsi su ricorsi. La legge in questa storia non e’ uguale per tutti, perche’ nel Lazio ci sono Comuni che stanno procedendo ai rinnovi delle concessioni, Torino sta finalizzando i procedimenti, e questo sta generando una difformita’ di trattamento che testimonia che la legge non e’ uguale per tutti. A Roma glivengono trattati in maniera diseguale”. Lo ha detto Roberto Di Porto della, presidente dell’Associazionidi Roma, intervenendo durante la seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina in merito all’applicazione delle disposizioni in materia di concessioni di posteggio su aree pubbliche di cui all’articolo 181, comma 4 bis del decreto Rilancio del luglio 2020. In virtu’ dei rinnovi elencati al 2032, ha sottolineato Di Porto, ...