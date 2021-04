A maggio il coprifuoco potrebbe cambiare, Salvini: “La libertà vince” (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA – A maggio il coprifuoco potrebbe cambiare, esulta Matteo Salvini: “La libertà vince! Grazie alla battaglia della Lega e grazie anche alle vostre preziose firme (che continuiamo a raccogliere, in questo momento siamo a 98.265, fantastico), il governo si impegna a rivedere già a maggio limiti, chiusure e divieti, a partire dal coprifuoco, se L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News potrebbe interessarti:: Matteo Salvini in piazza contro il governo La Lega presenta proposte per aiuti immediati agli italiani La Lega manifesta contro il governo Salvini scettico sugli Stati generali del governo La ricetta di ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA – Ail, esulta Matteo: “La! Grazie alla battaglia della Lega e grazie anche alle vostre preziose firme (che continuiamo a raccogliere, in questo momento siamo a 98.265, fantastico), il governo si impegna a rivedere già alimiti, chiusure e divieti, a partire dal, se L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google Newsinteressarti:: Matteoin piazza contro il governo La Lega presenta proposte per aiuti immediati agli italiani La Lega manifesta contro il governoscettico sugli Stati generali del governo La ricetta di ...

matteosalvinimi : La libertà vince! Grazie alla battaglia della Lega e grazie anche alle vostre preziose FIRME (che continuiamo a rac… - BeaLorenzin : Tanto clamore della #Lega per nascondere la sconfitta. Da giorni #Salvini vuole il 14 maggio per cessare il coprifu… - DarioNardella : È così difficile ottenere un minimo di serietà da @matteosalvinimi? Una modifica del coprifuoco era stata già ampia… - Andyphone : In #Russia intanto dal 1 maggio ci saranno 10 giorni di vacanza extra. Secondo l'autorità aiuterà a contenere il vi… - Noliberal : RT @sabrina__sf: L'Olanda rimuove il coprifuoco a partire da stanotte. Il Belgio la seguirà a partire dall'8 maggio. -