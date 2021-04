Variante indiana: cos’è, quando è arrivata in Veneto e perché potrebbe essere già diffusa in tutta Italia (Di martedì 27 aprile 2021) La Variante indiana del Sars-CoV-2 “di sicuro ci piace poco perché ha due mutazioni nella proteina Spike, che rendono più facile l’inserimento all’interno dell’organismo”. Lo ha spiegato Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, intervenendo ad Agorà su Rai 3 che sottolinea come in merito a questa Variante “siano necessarie altre valutazioni”. Variante indiana: cos’è “Da un lato – ha precisato – bisognerà capire se e quanto è più contagiosa rispetto al virus originale, come sembra, e poi servirà chiarire se sfugge ai vaccini”. Sembra comunque, “da uno studio israeliano che il vaccino Pfizer protegga almeno in parte”. Anche per questo, la scelta di bloccare gli ingressi dall’India, ha detto, “è una scelta precauzionale. La condivido alla luce ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 aprile 2021) Ladel Sars-CoV-2 “di sicuro ci piace pocoha due mutazioni nella proteina Spike, che rendono più facile l’inserimento all’interno dell’organismo”. Lo ha spiegato Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, intervenendo ad Agorà su Rai 3 che sottolinea come in merito a questa“siano necessarie altre valutazioni”.“Da un lato – ha precisato – bisognerà capire se e quanto è più contagiosa rispetto al virus originale, come sembra, e poi servirà chiarire se sfugge ai vaccini”. Sembra comunque, “da uno studio israeliano che il vaccino Pfizer protegga almeno in parte”. Anche per questo, la scelta di bloccare gli ingressi dall’India, ha detto, “è una scelta precauzionale. La condivido alla luce ...

