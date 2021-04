Uomini e Donne: Luca Cenerelli chiede scusa ad Angela Paone (Di martedì 27 aprile 2021) Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, martedì 27 aprile 2021, sono andate in onda le scuse che Luca Cenerelli ha riservato ad Angela Paone. Il cavaliere infatti nel corso della scorsa settimana si è trovato al centro della polemica a causa di alcuni commenti poco carini che ha scritto sui social. Nonostante abbia dichiarato a Uomini e Donne Magazine durante un'intervista di essere pentito per quanto successo, Luca non aveva ancora chiesto scusa alla dama. Le scuse di Luca ad Angela La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi si è aperta con Maria De Filippi che ha chiesto ad Angela ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 27 aprile 2021) Nel corso della puntata diandata in onda oggi, martedì 27 aprile 2021, sono andate in onda le scuse cheha riservato ad. Il cavaliere infatti nel corso della scorsa settimana si è trovato al centro della polemica a causa di alcuni commenti poco carini che ha scritto sui social. Nonostante abbia dichiarato aMagazine durante un'intervista di essere pentito per quanto successo,non aveva ancora chiestoalla dama. Le scuse diadLa puntata diandata in onda oggi si è aperta con Maria De Filippi che ha chiesto ad...

