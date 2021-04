Trasporto aereo | ART e ENAC stipulano protocollo d’intesa

(Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), Nicola Zaccheo e il Direttore Generale dell’Ente Nazionale per l’aviazione civile () Alessio Quaranta, hanno firmato oggi undella durata di tre anni con cui si definisce il quadro della collaborazione tra l’Autorità e l’Ente, avviando così un percorso condiviso e una sinergia strategica per una più efficace azione di ART edin ambiti attinenti alle rispettive sfere di attività e di interesse comune. L’Autorità e l’Ente esercitano, infatti, funzioni contigue in ordine, rispettivamente, alla regolazione economica e tecnica del settore aeroportuale. Sulla base del, ART ecoopereranno nelle materie di comune interesse attraverso interventi istituzionali, la ...

