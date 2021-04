Spadafora “Salvini vuole mettere in discussione il Governo” (Di martedì 27 aprile 2021) “Mi sembra che Salvini spinga per mettere in discussione anche questo Governo, così come quando eravamo insieme in maggioranza”. Lo dice Vincenzo Spadafora, deputato del M5S. mpe/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 aprile 2021) “Mi sembra chespinga perinanche questo, così come quando eravamo insieme in maggioranza”. Lo dice Vincenzo, deputato del M5S. mpe/trg su Il Corriere della Città.

Advertising

Milli19751 : RT @Italpress: Spadafora “Salvini vuole mettere in discussione il Governo” - Italpress : Spadafora “Salvini vuole mettere in discussione il Governo” - CorriereCitta : Spadafora “Salvini vuole mettere in discussione il Governo” - ItaliaNotizie24 : Spadafora “Salvini vuole mettere in discussione il Governo” -