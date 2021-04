Secondo Brunetta, il 70% dell’effetto delle riforme dipenderà dalla nuova pubblica amministrazione (Di martedì 27 aprile 2021) «Alla riforma della pubblica amministrazione è attribuibile il 70% dell’effetto delle riforme strutturali atteso dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Non è più tempo per la pubblica amministrazione delle rendite di posizione: occorrono civil servant valorizzati, motivati e ben pagati». Il ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta spiega così al Sole 24 Ore il lavoro che gli aspetta nelle prossime settimane, elencando le novità che saranno presenti nella sua riforma della pubblica amministrazione. Dalle corsie veloci per selezionare gli specialisti al pool di esperti per l’attuazione del piano. Il premier Mario Draghi l’ha definita la «madre delle ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 aprile 2021) «Alla riforma dellaè attribuibile il 70%strutturali atteso dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Non è più tempo per larendite di posizione: occorrono civil servant valorizzati, motivati e ben pagati». Il ministro della FunzioneRenatospiega così al Sole 24 Ore il lavoro che gli aspetta nelle prossime settimane, elencando le novità che saranno presenti nella sua riforma della. Dalle corsie veloci per selezionare gli specialisti al pool di esperti per l’attuazione del piano. Il premier Mario Draghi l’ha definita la «madre...

Advertising

zazoomblog : Secondo Brunetta il 70% dell’effetto delle riforme dipenderà dalla nuova pubblica amministrazione - #Secondo… - Marina24348084 : @EnricoLetta @Mezzorainpiu On.Letta, come si concilierebbe l'attenzione per i giovani, che secondo voi impregnerà i… - davide28540028 : @LucioMalan Perfetto... Ma non mi sembra che tutti in #Forza_italia si comportino secondo queste opinioni... Libera… - 66gio : @marinabrunelli1 @AndreaMarcucci Lo conosco benissimo, invece. Ed è la dimostrazione che il suo tentativo è unicame… - clara0809 : RT @Silvy_Bi: @mara_carfagna Peccato che la laurea magistrale o specialistica non basti per poter accedere ai concorsi secondo la nuova rif… -