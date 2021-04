Riaperture, un flop annunciato. Restano chiusi quasi tutti i ristoranti (non hanno spazi esterni) (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr – Come era ampiamente prevedibile, il primo giorno di riapertura la stragrande maggioranza dei ristoranti è rimasta chiusa: pesa il poter riaprire solo all’aperto (quando peraltro il grosso dei locali è solo al coperto). Il nuovo decreto infatti permette in zona gialla la riapertura soltanto di bar e ristoranti dotati di spazi esterni. Penalizzati e chiusi dunque il grosso dei ristoranti, avvantaggiati invece i bar con punti di appoggio all’aperto. Insomma, si è verificato esattamente il contrario di quanto aveva auspicato nei mesi scorsi il Comitato tecnico-scientifico. flop Riaperture, la denuncia di Filiera Italia: “Nei ristoranti al chiuso si genera l’85% del fatturato” A denunciare il flop ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr – Come era ampiamente prevedibile, il primo giorno di riapertura la stragrande maggioranza deiè rimasta chiusa: pesa il poter riaprire solo all’aperto (quando peraltro il grosso dei locali è solo al coperto). Il nuovo decreto infatti permette in zona gialla la riapertura soltanto di bar edotati di. Penalizzati edunque il grosso dei, avvantaggiati invece i bar con punti di appoggio all’aperto. Insomma, si è verificato esattamente il contrario di quanto aveva auspicato nei mesi scorsi il Comitato tecnico-scientifico., la denuncia di Filiera Italia: “Neial chiuso si genera l’85% del fatturato” A denunciare il...

