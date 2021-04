Presidente dell'Autorità sistema portuale mare Adriatico centrale: Marsilio dice sì alla nomina di Africano (Di martedì 27 aprile 2021) Il Presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha espresso l'intesa alla nomina dell'ingegner Matteo Africano a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, ... Leggi su chietitoday (Di martedì 27 aprile 2021) Ila giunta regionale, Marco, ha espresso l'intesa'ingegner Matteodidel, ...

Advertising

_Carabinieri_ : L’Arma piange la scomparsa per Covid del Gen. C.A. cong. Cesare Vitale. Già Vice Comandante Generale #Carabinieri,… - AnnaAscani : Il presidente Draghi ha appena illustrato in Parlamento il significato della condizionalità su giovani e donne del… - ilriformista : In otto mesi del 2020, si legge nella “Relazione sulle remunerazioni 2021”, pagati 206 mila euro per alloggio e tra… - Michele_Anzaldi : Che ne pensano Beppe Grillo e il Movimento 5 stelle dei 206mila euro di benefit per alloggio e spostamenti spesi in… - Ric746 : RT @GeneraleCujkov: Memento: nel 2016 Orlowski ha curato la propaganda social per l'elezione dell'ex presidente del Perù Kuczynski (insieme… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente dell 175 milioni di indirizzi IP del Pentagono sono stati misteriosamente trasferiti a una srl in Florida Secondo il Washington Post , tre minuti prima che Donald Trump lasciasse l'incarico di Presidente degli Stati Uniti, il controllo di milioni di indirizzi IP dormienti del Pentagono è ...o alle mail dell'...

Recovery, l'Italia realizzi l'obiettivo della piena occupazione di donne e giovani Una 'sfida straordinaria ed epocale', per dirla con il presidente Mario Draghi, per cambiare tutto ... tanto ambiziosa quanto necessaria, l'Unione europea ha messo a disposizione dell'Italia 191,5 ...

Gaetano Rizzo eletto presidente dell'Ussi Sicilia PalermoToday Coronavirus: superati i 18 milioni di vaccinati. Boom di italiani fuori a cena Lo stop ad Astrazeneca in Lombardia non è “un inciampo alla campagna vaccinale. Il motivo per cui è stato sospeso è che le prossime forniture saranno tutte di Pfizer”, ha spiegato il presidente della ...

Turismo e attività produttive, De Luca a San Leucio Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha partecipato questa mattina all’iniziativa organizzata al Belvedere di San Leucio dal consigliere regionale Luigi Bosco sui temi del turismo e delle atti ...

Secondo il Washington Post , tre minuti prima che Donald Trump lasciasse l'incarico didegli Stati Uniti, il controllo di milioni di indirizzi IP dormienti del Pentagono è ...o alle mail'...Una 'sfida straordinaria ed epocale', per dirla con ilMario Draghi, per cambiare tutto ... tanto ambiziosa quanto necessaria, l'Unione europea ha messo a disposizione'Italia 191,5 ...Lo stop ad Astrazeneca in Lombardia non è “un inciampo alla campagna vaccinale. Il motivo per cui è stato sospeso è che le prossime forniture saranno tutte di Pfizer”, ha spiegato il presidente della ...Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha partecipato questa mattina all’iniziativa organizzata al Belvedere di San Leucio dal consigliere regionale Luigi Bosco sui temi del turismo e delle atti ...