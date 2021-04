Philipp Plein fa squadra con Montelpare per le calzature bimbo (Di martedì 27 aprile 2021) Philipp Plein rende noto oggi un nuovo accordo con il Gruppo Andrea Moltelpare per la creazione, produzione e distribuzione su scala globale di una linea di calzature per bambini. Il lancio della prima collezione è atteso per la stagione primavera/estate 2022, in base a una partnership che durerà per cinque anni. L’augurio di Andrea Montelpare per la partnership «Siamo molto contenti dell’intesa trovata con Philipp Plein e pronti a mettere al servizio di questa nuova linea il nostro pluridecennale know how tecnico e distributivo su cui abbiamo già basato il successo nella categoria calzature bambino di molti altri marchi di moda – commenta Andrea Montelpare, ceo del Gruppo Andrea Montelpare -. Siamo sicuri che la forza di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 aprile 2021)rende noto oggi un nuovo accordo con il Gruppo Andrea Moltelpare per la creazione, produzione e distribuzione su scala globale di una linea diper bambini. Il lancio della prima collezione è atteso per la stagione primavera/estate 2022, in base a una partnership che durerà per cinque anni. L’augurio di Andreaper la partnership «Siamo molto contenti dell’intesa trovata cone pronti a mettere al servizio di questa nuova linea il nostro pluridecennale know how tecnico e distributivo su cui abbiamo già basato il successo nella categoriabambino di molti altri marchi di moda – commenta Andrea, ceo del Gruppo Andrea-. Siamo sicuri che la forza di ...

