Paura sulla Crew Dragon per la collisione con un oggetto non identificato, ma era un falso allarme – Il video (Di martedì 27 aprile 2021) Un allarme per una possibile collisione con un oggetto non identificato, poi il rientro dell’avvertimento. È quanto accaduto venerdì 23 aprile agli astronauti a bordo della Crew Dragon, la navetta di Space X lanciata verso la Stazione Spaziale Internazionale. Ai quattro membri dell’equipaggio era stato inviato l’ordine di rientrare nelle tute spaziali per una possibile collisione con dell’immondizia spaziale, quando dallo Space Command è arrivato il cessato allarme. «Ci siamo subito resi conto che si trattava di un errore di segnalazione e che non c’era mai stata una minaccia di collisione perché non c’erano oggetti a rischio di collisione con la capsula», ha detto al tenente colonnello Erin Dick. La versione della ... Leggi su open.online (Di martedì 27 aprile 2021) Unper una possibilecon unnon, poi il rientro dell’avvertimento. È quanto accaduto venerdì 23 aprile agli astronauti a bordo della, la navetta di Space X lanciata verso la Stazione Spaziale Internazionale. Ai quattro membri dell’equipaggio era stato inviato l’ordine di rientrare nelle tute spaziali per una possibilecon dell’immondizia spaziale, quando dallo Space Command è arrivato il cessato. «Ci siamo subito resi conto che si trattava di un errore di segnalazione e che non c’era mai stata una minaccia diperché non c’erano oggetti a rischio dicon la capsula», ha detto al tenente colonnello Erin Dick. La versione della ...

Paura sulla Crew Dragon per la collisione con un oggetto non identificato, ma era un falso allarme – Il video Open

