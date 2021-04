Paura a Grosseto Precipita un ascensore | ferite due donne | illeso un neonato

(Di martedì 27 aprile 2021)unin un condominio aduementreilche era in braccio alla mamma. Verso le 16.30 di oggi i carabinieri sono intervenuti in via Senegal dove ...

La Nazione

Precipita un ascensore in un condominio a Grosseto: ferite due donne mentre illeso il neonato che era in braccio alla mamma. Verso le 16.30 di oggi i carabinieri sono intervenuti in via Senegal dove era stato segnalato un incidente all'ascensore. Grosseto, 27 aprile 2021 - Precipita un ascensore in un condominio a Grosseto: ferite due donne mentre illeso il neonato che era in braccio alla mamma. Verso le 16.30 di oggi i carabinieri sono intervenuti in via Senegal dove era stato segnalato un incidente all'ascensore.