Patrizio Faggioli di Uomini e Donne arrestato, l’ex cavaliere del Trono Over accusato di scippo (Di martedì 27 aprile 2021) Un ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne è stato arrestato per scippo, come riporta La Stampa. Si tratta di Patrizio Faggioli, che partecipò al programma di Maria De Filippi alcuni anni fa. Il reato sarebbe stato commesso a Sanremo e, in realtà, risalebbe a due anni orsono, ma l’arresto è scattato solo in questi giorni a Imperia. Il reato di cui è accusato Patrizio Faggioli Secondo il quotidiano torinese, Faggioli ha rapinato una donna sottraendole 1500 euro in contanti. L’uomo avrebbe “individuato e pedinato la vittima per le vie del centro di Sanremo” per poi rapinarla non appena la donna “ha imboccato un vicolo deserto”: “le ha strappato la borsetta ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Un exdeldiè statoper, come riporta La Stampa. Si tratta di, che partecipò al programma di Maria De Filippi alcuni anni fa. Il reato sarebbe stato commesso a Sanremo e, in realtà, risalebbe a due anni orsono, ma l’arresto è scattato solo in questi giorni a Imperia. Il reato di cui èSecondo il quotidiano torinese,ha rapinato una donna sottraendole 1500 euro in contanti. L’uomo avrebbe “individuato e pedinato la vittima per le vie del centro di Sanremo” per poi rapinarla non appena la donna “ha imboccato un vicolo deserto”: “le ha strappato la borsetta ...

Advertising

fanpage : Arrestato Patrizio Faggioli di #uominiedonne - Novella_2000 : Ex cavaliere di #UominieDonne arrestato per scippo - zazoomblog : Patrizio Faggioli ex cavaliere di Uomini e Donne arrestato per scippo - #Patrizio #Faggioli #cavaliere #Uomini - zazoomblog : Uomini e Donne Patrizio Faggioli: arrestato per scippo l’ex Cavaliere - #Uomini #Donne #Patrizio #Faggioli: - SerieTvserie : Ex cavaliere di Uomini e donne arrestato per scippo -