Lorenzo: "Yamaha non tratta bene Morbidelli" (Di martedì 27 aprile 2021) Franco Morbidelli non se la passa bene in questo inizio di 2021 della MotoGP. Il quarto posto del GP del Portogallo è un segnale confortante, ma è preceduto dalla doppia debacle del Qatar. Tra problemi tecnici e la cronaca mancanza di velocità della sua M1 Spec-A, il "Morbido" no ha avuto la partenza che sognava. Della situazione di Morbidelli ne ha parlato anche Jorge Lorenzo, nella sua rubrica "99 Seconds" che ha inaugurato sul proprio canale Youtube. Ed è un'opinione destinata a fare rumore. Cos'ha detto Lorenzo su Morbidelli? Nella sua colonna, l'ex pilota maiorchino ha puntato il dito contro la Yamaha che, a sua detta, non tratta bene il pilota romano. "La mia opinione forse è piuttosto forte", ha esordito l'ex Porfuera, "ma ...

monica_tacchini : L'unico pilota che ha battuto il fenomeno MM93. Se la Yamaha avesse mandato via Rossi e tenuto Lorenzo, sarebbe sta… - monica_tacchini : @maxi27173 @lorenzo99 L'unico pilota che ha battuto il fenomeno MM93. Se la Yamaha avesse mandato via Rossi e tenut… - SkySportMotoGP : MARC MARQUEZ vince il GP d’Argentina ? ?? Terzo Gran Premio della stagione e terza vittoria per lo spagnolo della Ho… - motorboxcom : #MotoGP #Lorenzo si schiera con #Morbidelli, consigliandolo di alzare la voce con #Yamaha - F1inGenerale_ : #MotoGP | Lorenzo si scaglia contro la Yamaha: 'Sbagliati i modi in cui trattano Morbidelli' #F1inGenerale -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Yamaha Lorenzo: "Morbidelli dovrebbe esigere parità di trattamento dalla Yamaha" ALZARE LA VOCE Lorenzo, uno che l'ambiente Yamaha lo conosce decisamente bene, ha riservato un paio di consigli a Morbidelli: '' Credo che Franco dovrebbe esigere lo stesso trattamento dalla Yamaha e ...

MotoGP - Biaggi: 'Bagnaia guida la Ducati come Lorenzo' - FormulaPassion.it Bagnaia sta facendo quello che stava facendo Lorenzo, che aveva trovato un modo di guidare la ... La crisi del team Yamaha Petronas 'Non so se le differenze di rendimento rispetto al 2020 dipendano solo ...

MotoGP 2021: Lorenzo: "Morbidelli dovrebbe esigere parità di trattamento dalla Yamaha" Motorbox Lorenzo: “Yamaha non tratta bene Morbidelli” Ed è un’opinione destinata a fare rumore. Cos’ha detto Lorenzo su Morbidelli? Nella sua colonna, l’ex pilota maiorchino ha puntato il dito contro la Yamaha che, a sua detta, non tratta bene il pilota ...

Lorenzo: "Morbidelli dovrebbe esigere parità di trattamento dalla Yamaha" Jorge Lorenzo sottolinea come Franco Morbidelli avrebbe meritato di avere a disposizione una Yamaha come quella di Quartararo e Vinales ...

