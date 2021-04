In isolamento per Covid accusa malore e muore sul colpo, Domenico lascia moglie e 4 figli (Di martedì 27 aprile 2021) muore durante l’isolamento per Covid, 59enne lascia moglie e 4 figli. Era risultato positivo al virus ed era in quarantena nella sua abitazione quando un ha accusato un malore che lo ha stroncato sul colpo. Si tratta di Domenico Lasco, residente a Marcianise, deceduto nella serata di ieri. malore fatale La morte dell’uomo non sarebbe L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 27 aprile 2021)durante l’per, 59ennee 4. Era risultato positivo al virus ed era in quarantena nella sua abitazione quando un hato unche lo ha stroncato sul. Si tratta diLasco, residente a Marcianise, deceduto nella serata di ieri.fatale La morte dell’uomo non sarebbe L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

MauroPelizzoni2 : Ma voi ce lo vedete l'immigrato di Bangalore che vende fiori per qualche criminale e dorme in 8 in una stanza, arri… - ManuelV90971218 : RT @AngeliniPhIT: ?? L'annebbiamento mentale compromette il nostro naturale funzionamento cognitivo, creando spesso frustrazione perché dann… - saibreno : La comodità di un videoconsulto, per esserti vicino anche in caso di isolamento domiciliare da covid 19. Continua a… - ComunePalanzano : DATI COVID- 27/04/2021 Dati ricevuti dal DSP per i residenti nel Comune di Palanzano. ??PERSONE RICOVERATE - 0 ??PERS… -