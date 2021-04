Forestali Ugl | prosegue confronto sulla riforma

ForestaliNews : Forestali. Ugl Sicilia incontra i vertici regionali. Avviamenti entro il mese di Maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Forestali Ugl

il Fatto Nisseno

All'incontro hanno partecipato pure Giuseppe Messina e Franco Arena per l'. I segretari hanno ... Ricordo che una delle sue promesse promesse fu 'inon si riposeranno più un giorno', ......Si vanno disegnando le intenzione del governo regionale nei confronti dei lavoratori, e ... da parte sindacale Cgil Flai, Fai Cisl, Uila Uil ehanno optato per due contingenti come ...Dopo gli incontri tra sindacati e governo regionale si delinea il prossimo futuro. "La montagna sembra aver partorito il Topolino", dice Antonio David ...Negli ultimi cinque anni, tra il 2016 e il 2020, il costo medio annuo della tassa sui rifiuti (Tari) a Lecce e’ aumentato del 24,5%, anche se nel 2019 e nel 2020 l’importo da versare nelle casse comun ...