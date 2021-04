Diritti Tv Serie A 2021 - 2024 | pubblicato invito a trattativa privata «pacchetto 2»

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B ACQUISITI I DIRITTI DEL TRIENNIO 2021/2024 Sky trasmetterà i 380 match, più playoff e playout… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Sky ha acquisito i diritti tv della Serie B per il triennio 2021-2024 ?? - smilypapiking : RT @granmartello: Per Salvini il discorso è sinistramente simile, lasciando il paese senza alternative serie che non siano una regressione… - FrModugno : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE B ACQUISITI I DIRITTI DEL TRIENNIO 2021/2024 Sky trasmetterà i 380 match, più playoff e playout #SkySerieB #S… - VinceMartucci : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE B ACQUISITI I DIRITTI DEL TRIENNIO 2021/2024 Sky trasmetterà i 380 match, più playoff e playout #SkySerieB #S… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Serie

Oltre laB, per quanto riguarda il calcio Sky detiene idi trasmissione per il triennio 2021/2024 della Champions League, della Europa League, della Europa Conference League e della ...LaB torna a giocare su Sky. La pay tv si è infatti assicurata idel campionato cadetto per il prossimo triennio: in cartellone 380 partite trasmesse tutte in diretta e corredate da ...M5s, Iv e Lega: no a delocalizzazione fonderie Pisano a Buccino. L'area di Buccino destinata è compresa nel sito fiumi Tanagro e Sele ...La Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che l’Invito alla Trattativa Privata per l’acquisizione in licenza di Diritti ...