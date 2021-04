Diletta Leotta e Can Yaman ancora insieme: parla il fratello di lei (Di martedì 27 aprile 2021) News Nessuna rottura tra la conduttrice di DAZN e l’attore turco: parola di Mirko Manola Pubblicato su 27 Aprile 2021 Diletta Leotta e Can Yaman stanno ancora insieme. Dopo le voci del matrimonio saltato e del presunto flirt della conduttrice con Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma, è sceso in campo Mirko Manola, fratello maggiore di Diletta. L’uomo è un noto e stimato chirurgo plastico e in un’intervista concessa a Io Donna ha parlato della storia d’amore tra Diletta e Can Yaman. Una storia molto chiacchierata ma che a detta del medico è più vera che mai. Mirko Manola ha avuto il piacere, come la madre Ofelia, di ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) News Nessuna rottura tra la conduttrice di DAZN e l’attore turco: parola di Mirko Manola Pubblicato su 27 Aprile 2021e Canstanno. Dopo le voci del matrimonio saltato e del presunto flirt della conduttrice con Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma, è sceso in campo Mirko Manola,maggiore di. L’uomo è un noto e stimato chirurgo plastico e in un’intervista concessa a Io Donna hato della storia d’amore trae Can. Una storia molto chiacchierata ma che a detta del medico è più vera che mai. Mirko Manola ha avuto il piacere, come la madre Ofelia, di ...

