Covid, Galli: "Attenti, dai 50 anni in su non si è al sicuro" (Di martedì 27 aprile 2021) Zona gialla, coprifuoco, vaccino Covid, contagi. Su questi temi Massimo Galli, responsabile di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, risponde ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1, e avverte: "Dobbiamo stare individualmente Attenti, dobbiamo ricordare che dai 50 anni in su non si è ancora per niente al sicuro finché non si è tutti vaccinati" contro Covid-19. "E dai 50 in giù – ammonisce Galli – ricordare che magari tu non finirai in rianimazione ma cerca di non farci finire tua madre, tuo padre, tuo nonno e chi ti sta intorno. Nel senso che i tuoi comportamenti e il tuo essere capace di non infettarti, invece di pensare solamente a te stesso come una specie di superuomo 'tanto io non muoio', sono fondamentali per evitare grossi guai e avere ...

