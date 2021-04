Covid-19 | Variante Indiana, cresce il timore sulla sua diffusione in Italia (Di martedì 27 aprile 2021) cresce la paura sulla circolazione in Italia della cosiddetta Variante Indiana del Covid-19: dopo due casi in Veneto, ora è allarme nel Lazio. Sale la preoccupazione per la circolazione della nuova Variante Indiana in Italia. La prima regione ad averne rilevato la presenza il Veneto. Un padre ed una figlia di Bassano del Grappa – L'articolo Covid-19 Variante Indiana, cresce il timore sulla sua diffusione in Italia proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 aprile 2021)la pauracircolazione indella cosiddettadel-19: dopo due casi in Veneto, ora è allarme nel Lazio. Sale la preoccupazione per la circolazione della nuovain. La prima regione ad averne rilevato la presenza il Veneto. Un padre ed una figlia di Bassano del Grappa – L'articolo-19ilsuainproviene da YesLife.it.

Advertising

TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - MediasetTgcom24 : Veneto, variante indiana: positivi erano stati in pellegrinaggio Gange #covid - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto - jabbaTM : RT @MMaXXprIIme: Dopo che hanno trovato tracce di virus nei supermercati, in Italia è esplosa la variante Covid Esselunga - angeloscih : RT @MediasetTgcom24: Veneto, variante indiana: positivi erano stati in pellegrinaggio Gange #covid -