Coprifuoco | accorso tra le forze di governo su Odg

(Di martedì 27 aprile 2021) La maggioranza diè riuscita a trovare un'intesa in merito al, che verrà aggiornato a maggio sulla base del quadro epidemiologico., intesa nella maggioranza:si impegna a rivederlo a maggio su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco accorso

la Repubblica

... il 18 febbraio,insieme con altri colleghi delle forze dell'or - dine all'ospedale Di ... lasciando all'uomo la luce del giorno e riservandosi, dopo il, di perlustrare nottetempo ...Naturalmente resta valido anche ilprevisto dalle 22 alle 5 del mattino. Lo spostamento ... Covid: la campagna vaccinale Intanto ieri è stato raggiunto untra medici di famiglia, ...Lunedì sera la pioggia non ha fermato i clienti dell’Apelle accorsi numerosi nella prima giornata di apertura del locale ...Ieri sera la 20enne era stranamente uscita per fare un giro: non facendo rientro i genitori hanno chiamato i carabinieri: si era gettata dal ponte.