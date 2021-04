Cecchi Gori | la Cassazione conferma la revoca dell’indulto | niente riduzione di pena Dovrà scontare 8 anni e 5 mesi

(Di martedì 27 aprile 2021)sconto diper Vittorio. È stato respinto dallail ricorso dell’ex produttore cinematografico contro ladecisa il 16 ottobre dalla Corte di Appello di Roma. Ciò significa chela condanna definitiva emessa dalla Suprema corte nel febbraio 2020 per il crac della Safin Cinematografica, con un cumulo complessivo dipari a 8, 5e 26 giorni. Grazie all’indulto, invece, avrebbe potuto ottenere unadi 3. Perché la? I giudici capitolini ritengono che quel diritto sia “venuto meno” per la ...

