Calabria, carabinieri multano un gruppo di poliziotti: erano assembrati al bar (Di martedì 27 aprile 2021) Niente mascherine né distanze: gli agenti stavano prendendo il caffè senza rispettare le regole. E i loro colleghi militari li hanno sanzionati assembrati davanti al bancone di un bar, senza mascherine e accalcati. Incuranti delle regole anti-Covid, sono stati identificati e multati a Corigliano-Rossano, un Comune di 70mila abitanti in provincia di Cosenza, zona arancione. Ma non erano comuni cittadini: erano tutti poliziotti. Che sono stati tutti sanzionati da una pattuglia di loro colleghi, alcuni carabinieri. assembrati in divisa – Gli “assembrati” però erano poliziotti del commissariato cittadino: alcuni in riposo, altri invece in servizio e con la divisa. I carabinieri sono quindi intervenuti per ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Niente mascherine né distanze: gli agenti stavano prendendo il caffè senza rispettare le regole. E i loro colleghi militari li hanno sanzionatidavanti al bancone di un bar, senza mascherine e accalcati. Incuranti delle regole anti-Covid, sono stati identificati e multati a Corigliano-Rossano, un Comune di 70mila abitanti in provincia di Cosenza, zona arancione. Ma noncomuni cittadini:tutti. Che sono stati tutti sanzionati da una pattuglia di loro colleghi, alcuniin divisa – Gli “” peròdel commissariato cittadino: alcuni in riposo, altri invece in servizio e con la divisa. Isono quindi intervenuti per ...

