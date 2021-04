Bertolaso lascerà la Lombardia per tornare a Roma | ' La mia missione è conclusa'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bertolaso lascerà

Guidola Lombardia per tornare nella sua casa a Roma . Lo ha annunciato lo stesso responsabile della campagna vaccinale della Regione, che manterrà l'incarico ma lo farà senza più ...Per il momento non è chiaro quandoMilano, nel pomeriggio di martedì 27 aprile il governatore Attilio Fontana, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia, ha spiegato ...