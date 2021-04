A Napoli i paletti spartitraffico usati come tavolini: l'idea dei ristoratori per riaprire (Di martedì 27 aprile 2021) Se non si può consumare all'interno dei locali, allora bisogna sfruttare ogni minimo spazio all'esterno e adattarlo a luogo di consumazione. Devono aver pensato questo i ristoratori del quartiere ... Leggi su globalist (Di martedì 27 aprile 2021) Se non si può consumare all'interno dei locali, allora bisogna sfruttare ogni minimo spazio all'esterno e adattarlo a luogo di consumazione. Devono aver pensato questo idel quartiere ...

Advertising

gienkycaccavo : RT @TolliVincenzo: Consumazione solo all'aperto? A #Napoli inventano i tavoli sui paletti La nostra fantasia, la nostra creatività, non h… - DavidAloia : Mitici. I paletti del marciapiede diventano tavolini per i bar nel cuore di Napoli - AnnickQuemper : RT @tweetnewsit: Napoli: i paletti della segnaletica vengono trasformati in tavolini per bar - DondiMarisa : RT @tweetnewsit: Napoli: i paletti della segnaletica vengono trasformati in tavolini per bar - zazagab2 : RT @tweetnewsit: Napoli: i paletti della segnaletica vengono trasformati in tavolini per bar -