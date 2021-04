Van Persie su Mbappé | “Se non fosse diventato un campione avrei mangiato le mie scarpe”

(Di lunedì 26 aprile 2021) L’ex attaccante di Arsenal e Manchester United, Robin Van, nel corso di un’intervista rilasciata al ‘The Sun’, ha parlato del suo primo incrocio sul campo con Kylian, durante un’amichevole tra Fenerbahce e Monaco: “Lo guardai e dissi a tutti gli altri in panchina: ‘Se questo ragazzo non diventerà una star mondiale, mangerò leda calcio che indosso. Il club aveva organizzato un’amichevole a Losanna. Sapevo chegiocato 70 minuti e poco prima che mi sostituissero era entrato un giovane ragazzo nel Monaco. Si chiamavae in Europa nessuno aveva ancora sentito parlare di lui. A noi invece avevano detto che c’era un giocatore speciale in panchina”. “Abbiamo giocato su un campo mediocre di un club amatoriale locale. Lui ha giocato solo 20 minuti, ma in quel poco tempo è stato ...

