Ultime Notizie Roma del 26-04-2021 ore 19:10 (Di lunedì 26 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l'informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza cavi della variante indiana del coronavirus è stata individuata anche in Veneto in due cittadini indiani padre e figlia di Bassano a rendere noto il presidente regionale Luca Zaia Intanto il segretario il Ministero della Salute Andrea Costa annuncia che entro il 5 maggio in Italia Allora per arrivare 15 milioni di dosi di vaccini per la federazione internazionale dei produttori delle associazioni farmaceutiche l'obiettivo di produrre 10 miliardi di no di vaccini anti covid entro il 2021 è fattibile La Commissione Europea Avvia una azione giuridica nei confronti di astrazeneca nome dei 27 stati membri e oggi l'Italia è quasi tutta in zona gialla riaprono bar e ristoranti all'aperto sul fuoco scintille lega governo della

