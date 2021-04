Traffico Roma del 26-04-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto code su via Prenestina all’altezza di via del Colle della mentuccia per incidente ripercussioni anche su via Enzo varie via Prenestina bis in zona EUR Magliana chiusa per incidente via Ostiense all’altezza di via Monte del finocchio in direzione dicentro e ci sono code segnalate su via Ardeatina per lavori all’altezza di via di Grotta Perfetta verso il grande raccordo anulare sospeso il servizio ferroviario della linea termini Centocelle per i soccorsi ad una persona sui binari Cambiamo argomento sarà chiuso stanotte il grande raccordo anulare tra Castel Giubileo e Flaminia in carreggiata esterna tra le 21 e le 6 dettagli di queste altre notizie sul sitopunto luceverde.it è tutto un saluto da Emanuela Castaldi A più tardi per altri aggiornamenti un servizio ...