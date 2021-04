Traffico Roma del 26-04-2021 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto nei pressi del Divino Amore ilè rallentato in via Ardeatina in prossimità di via della raganella a causa di un incidente in direzione dicentro rallentamenti poi sono segnalati sul grande raccordo anulare in carreggiata interna trasud e Appia con difficoltà di missione per ilche arriva dalla diramazione diSud rallenta anche per ilsul percorso Urbano dell’a24 verso la tangenziale estin entratain coda tra te sulla Flaminia a partire da Labaro rallentamenti iniziano poi sulla tangenziale all’altezza dell’emissione della Salaria verso Trionfale una manifestazione si svolgerà in Piazza di Montecitorio tra le 12 ...