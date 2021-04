Torre Annunziata, omicidio di Maurizio: arriva la decisione del giudice per i 4 presunti assassini (Di lunedì 26 aprile 2021) arriva la decisione del gip sugli arresti dei presunti assassini di Maurizio Cerrato a Torre Annunziata. Come riporta il mattino, il giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata ha convalidato il fermo del pm emesso lo scorso 23 aprile nei confronti di Giorgio Scaramella 51 anni, Domenico Scaramella 51 anni, Antonio Venditto, 26 anni e Antonio Cirillo, 33 anni. Arrestati per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 26 aprile 2021)ladel gip sugli arresti deidiCerrato a. Come riporta il mattino, ilper le indagini preliminari diha convalidato il fermo del pm emesso lo scorso 23 aprile nei confronti di Giorgio Scaramella 51 anni, Domenico Scaramella 51 anni, Antonio Venditto, 26 anni e Antonio Cirillo, 33 anni. Arrestati per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fattoquotidiano : Torre Annunziata, uomo colpito con un cric e accoltellato a morte in un parcheggio. L’ipotesi: “Ucciso per il posto… - Ama_TeenAngels : RT @kristark_: Secondo me è uno spin-off con protagonista la signora di Torre Annunziata 'è succies ca magg appicciat' nuova serie HBO dal… - kristark_ : Secondo me è uno spin-off con protagonista la signora di Torre Annunziata 'è succies ca magg appicciat' nuova serie… - mattinodinapoli : Ucciso per un parcheggio a Torre Annunziata, gip convalida il fermo per i 4 indagati - NotizieFrance : La tragedia di Torre Annunziata non ha insegnato nulla. Ecco cosa succede a Napoli a Parco Margherita… -